ФИО: Кириллова Марина Сергеевна

Дата рождения: 28.05.1976

Место жительства: Мариуполь

Семейное положение: Замужем

Образование: высшее — Одесский экологический университет «Информационные управляющие системы и технологии», Компьютерная академия «ШАГ» «Разработка программного обеспечения»

Повышение квалификации: 2005 г. — Учебный центр «КВАЗАР-МИКРО» «ORACLE 10g Reports Developer», 2000 г. — Донецкий учебный центр статистики «Бухгалтер с ПЭВМ»

Навыки работы и технологии:

— Языки программирования: SQL, PL/SQL, VBA

— СУБД: Oracle 11g, MS Access

— Среды разработки: Oracle Developer 10g (Forms, Reports), MS Visual Studio 6,

— ОС: Windows***; UNIX, AIX

Технический английский.

Личные качества:

— высокая коммуникабельность, дипломатичность, умение находить общий язык с людьми;

— уверенность в себе и своих силах, инициативность, ответственность;

— целеустремленность, внутренняя установка только на успех, оптимистический взгляд на жизнь;

— стремление к новым знаниям и навыкам, постоянному развитию в профессиональном плане, готовность к решению любых задач, даже если они из совсем новой для меня области;

— аналитический склад ума;

— умение взаимодействовать и работать в команде, прошла тренинг личностного роста;

— вредных привычек не имею.