ФИО: Кириллова Марина Сергеевна
Дата рождения: 28.05.1976
Место жительства: Мариуполь
Семейное положение: Замужем
Образование: высшее — Одесский экологический университет «Информационные управляющие системы и технологии», Компьютерная академия «ШАГ» «Разработка программного обеспечения»
Повышение квалификации: 2005 г. — Учебный центр «КВАЗАР-МИКРО» «ORACLE 10g Reports Developer», 2000 г. — Донецкий учебный центр статистики «Бухгалтер с ПЭВМ»
Навыки работы и технологии:
— Языки программирования: SQL, PL/SQL, VBA
— СУБД: Oracle 11g, MS Access
— Среды разработки: Oracle Developer 10g (Forms, Reports), MS Visual Studio 6,
— ОС: Windows***; UNIX, AIX
Технический английский.
Личные качества:
— высокая коммуникабельность, дипломатичность, умение находить общий язык с людьми;
— уверенность в себе и своих силах, инициативность, ответственность;
— целеустремленность, внутренняя установка только на успех, оптимистический взгляд на жизнь;
— стремление к новым знаниям и навыкам, постоянному развитию в профессиональном плане, готовность к решению любых задач, даже если они из совсем новой для меня области;
— аналитический склад ума;
— умение взаимодействовать и работать в команде, прошла тренинг личностного роста;
— вредных привычек не имею.
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