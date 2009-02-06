"Абитуриент"

Система учета и анализа поданных заявлений при поступлении в ВУЗ. Система позволяет принять заявление абитуриента, обработать информацию о ЕГЭ и вступительных экзаменах для зачисления, перевода и прочего. Разработан ряд отчетов для приемной комиссии, планового отдела, бухгалтерии, которые позволяют выполнить анализ льготных категорий абитуриентов, заключенных и назаключенных контрактов и т.д.