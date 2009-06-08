Курсовая работа по экономике.

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Завершен2 заявки144 просмотра

Сделать курсовую работу по экономике.

Работа заключается в описании работы бухгалтерской системы, с практической частью.

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Елена хорошо справилась с заданием. Были мелкие правки, но все было оперативно исправлено.
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад