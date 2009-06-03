Курсовая работа "Єдиний світовий інформаційний простір"
Курсовой Проект
Тема - Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по обслуживанию расчетного счета юридического лица (по рублевым операциям)
40-50 стр
Методичку приложил + ко всему есть дополнительные материалы!
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