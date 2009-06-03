Курсовой Проект

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Закрыт3 заявки463 просмотра

Тема - Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по обслуживанию расчетного счета юридического лица (по рублевым операциям)

40-50 стр

Методичку приложил + ко всему есть дополнительные материалы!

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maka
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hobl
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16 лет назад
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Заявки фрилансеров

TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов(-1)
15 лет назад
hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад