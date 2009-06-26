Приватный проект для Зайцевой Натальи

$105
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Завершен1 заявка169 просмотров

Необходимо написать отчет по диплому и подкорректировать главу дипломной работы.

Стоимость 3200 руб.

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$105
1 день
Наталья отличный фрилансер!!!! Она очень меня выручила! Качественно и оперативно сделала работу. Всегда на связи. Я очень довольна сотрудничеством с ней!!! Рекомендую всем заказчикам!
Очень рада знакомству с Натальей! Работать с ней - одно удовольствие! Это заказчик, который точно знает, что ей нужно, уточняет неясные моменты и оперативно решает все проблемы, возникающие в процессе работы. Спасибо :)

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад