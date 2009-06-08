Курсовая работа по теории машин и механизмов

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по теории машин и механизмов!

Чертежи могут выполняться в графических редакторах (Компас, АвтоКАД и др.).

Численные результаты должны быть в конце каждого раздела сформированы в таблицы удобные для контроля. Эти таблицы размещаются на графических листах и дублироваться в таблицах.

Работа включает комплект чертежей и пояснительную записку

Остальная информация в задании на курсовую.

Есть методические указания и примеры расчетов при необходимости вышлю!!!

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.

Срок выполнения 08.06.2009!!!

Все данные для расчета в прикрепленном файле!!!

AutoCAD
16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$65
3 дня
Уважаемые дамы и господа!!! Обращаю ваше внимание!!! Не заказывайте работы у этого человека - это кидалово!!! Заказал у этого человека 04.06.2009 работу по теории машин и механизмов. В резюме написано у нее, что занимается переводами. Я спросил, а кто будет чертежи выполнять - написала муж!!! Срок сдачи 08.06.2009. За все эти 4 дня шла переписка она говорила, что выполняет. В итоге 08.06.2009 срок сдачи работы на проверку. Стал долбить по этим координатам: E-mail: [email protected], Телефон: 8-937-342-55-86,ICQ: 476919603. Весь день тишина. На следующий день тоже тишина!!! Пропала. Возникает вопрос зачем человек берется выполнять работу, если знает, что ума на это не хватает!!!

Заявки фрилансеров

Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад