Курсовая работа по технологии машиностроения

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Завершен3 заявки209 просмотров

Тема работы: «Спроектировать технологический процесс механической обработки (гладкого вала, двух, трех ступенчатого вала и т. д.)».

Курсовая работа должна состоять из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка является основным документом, а графический материал (пояснительная часть), позволяет раскрыть и обосновать и содержание принятых решений.

Трефобвания: шрифт 14, интервал 1,5

Срок выполнения 08.06.2009 до 14.00

Оплата работы после ее проверки или 50% на 50%.

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16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
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Заявки фрилансеров

bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад