Курсовая работа по технологии машиностроения

Тема работы: «Спроектировать технологический процесс механической обработки (гладкого вала, двух, трех ступенчатого вала и т. д.)».

Курсовая работа должна состоять из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка является основным документом, а графический материал (пояснительная часть), позволяет раскрыть и обосновать и содержание принятых решений.

Трефобвания: шрифт 14, интервал 1,5

Срок выполнения 08.06.2009 до 14.00

Оплата работы после ее проверки или 50% на 50%.

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