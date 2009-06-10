Курсовая работа по русскому языку!

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Завершен6 заявок288 просмотров

Тема работы: функциональное использование лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации.

Требования: интервал 1,5, шрифт 14, объем работы 25-30 стр., в работе должно быть не менее 10-13 сносок, оригинальность не менее 80%.

В работе должно быть два раздела:

1.Теоретический - общие аспекты функциональности использования лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации

2.Практический - функциональности использования лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации на примерах

Срок выполнения 08.06.2009 до 17.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$30
3 дня
Инна замечательно справилась со сложной работой. Работа была написано согласно требованиям без каких либо замечаний. Приятно работать с профессиональным человеком. Всем рекомендую Инну, как отличного исполнителя!!!!
Спасибо Евгению за доверие и очень интересную работу. Евгений обладает всеми качествами идеального заказчика. Рекомендую очень.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы