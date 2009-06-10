Курсовая работа по русскому языку!

Тема работы: функциональное использование лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации.

Требования: интервал 1,5, шрифт 14, объем работы 25-30 стр., в работе должно быть не менее 10-13 сносок, оригинальность не менее 80%.

В работе должно быть два раздела:

1.Теоретический - общие аспекты функциональности использования лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации

2.Практический - функциональности использования лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации на примерах

Срок выполнения 08.06.2009 до 17.00

Оплата работы после ее проверки!!!

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