Реферат по экологии

Тема работы: функциональное использование лексики русского языка как психолингвистического средства воздействия в PR-коммуникации. Требования: интервал 1,5, шрифт 14, объем работы 25-30 стр., в работе должно быть не менее 10-13 сносок, оригинальность не менее 80%. ...