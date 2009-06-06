Реферат по физкультуре

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Завершен12 заявок262 просмотра

Тема: Лечебная физкультура при заболевании щетовидной железы

25 стр

16 лет назад
dom5ru
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделала работу быстро и качественно!
Владимир - очень ответственный заказчик. Оплатил вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
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