Курсовая работа - раскраска графа - нейронные сети

Необходимо раскрасить граф с заданным числом вершин (максимум 16) в два цвета так, что бы число связей между вершинами разного цвета было минимально (пример в приложенном файле) число вершин разного цвета должно быть одинаково. Использовать сеть Хопфилда. Задание нужно выполнить в Matlab с использованием GUI. Toolboxes -> Neural Network -> Neural Fitting Tool (nftool).

Число вершин задается пользователем. Связи между вершинами задаются либо через файл, либо предусмотреть компонент, на котором можно будет указать связи.

Результат: визуально нарисованный граф с вершинами разного цвета, либо указание цвета (1 или -1) около каждой вершины.

Теория в приложении. Срок выполнения - до 10.00 МСК 15.06.2009. Пишите ваши предложения. Работа через сервис безопасных сделок с заключением договора.