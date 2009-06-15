Реферат на тему: "Роль интеграционных объединений на пространстве СНГ в экономическом развитии стран - участниц" (объем реферата - до пяти страниц текста, напечатанного через полтора интервала шрифтом 14 пунктов). В реферате ...
Курсовая работа - раскраска графа - нейронные сети
Необходимо раскрасить граф с заданным числом вершин (максимум 16) в два цвета так, что бы число связей между вершинами разного цвета было минимально (пример в приложенном файле) число вершин разного цвета должно быть одинаково. Использовать сеть Хопфилда. Задание нужно выполнить в Matlab с использованием GUI. Toolboxes -> Neural Network -> Neural Fitting Tool (nftool).
Число вершин задается пользователем. Связи между вершинами задаются либо через файл, либо предусмотреть компонент, на котором можно будет указать связи.
Результат: визуально нарисованный граф с вершинами разного цвета, либо указание цвета (1 или -1) около каждой вершины.
Теория в приложении. Срок выполнения - до 10.00 МСК 15.06.2009. Пишите ваши предложения. Работа через сервис безопасных сделок с заключением договора.
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