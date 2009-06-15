Курсовая работа - раскраска графа - нейронные сети

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Завершен3 заявки399 просмотров

Необходимо раскрасить граф с заданным числом вершин (максимум 16) в два цвета так, что бы число связей между вершинами разного цвета было минимально (пример в приложенном файле) число вершин разного цвета должно быть одинаково. Использовать сеть Хопфилда. Задание нужно выполнить в Matlab с использованием GUI. Toolboxes -> Neural Network -> Neural Fitting Tool (nftool).

Число вершин задается пользователем. Связи между вершинами задаются либо через файл, либо предусмотреть компонент, на котором можно будет указать связи.

Результат: визуально нарисованный граф с вершинами разного цвета, либо указание цвета (1 или -1) около каждой вершины.

Теория в приложении. Срок выполнения - до 10.00 МСК 15.06.2009. Пишите ваши предложения. Работа через сервис безопасных сделок с заключением договора.

16 лет назад
i11usion
Алина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ModernStoic
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$63
4 дня
Мне очень понравилось работать с Константином! Очень ответственный исполнитель, всегда на связи. Задача была нестандартная - на методы искусственного интеллекта, необходимо было провести сложные математические расчеты. Поскольку предыдущие 3 (!) фрилансера с задачей не справились и пропали, то Константин меня просто спас. В начале работы над проектом нашел недочет в моем ТЗ (забыла описать один пункт), а на финальной стадии разработки постоянно вносил необходимые коррективы и благодаря этому получилось именно то что требовалось. Спасибо вам огромное!
Приятно было поработать!

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ModernStoic
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад