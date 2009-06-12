Перевод диплома экономической тематики, срочно

$150
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Завершен14 заявок322 просмотра

Помогите перевести часть дипломной работы по теме "Международные расчеты в банке" с русского на английский, 40 страниц- около 7,5 тыс. слов (включая частицы, предлоги и т.п.) текст экономического содержания, в т.ч. банковская терминология.(см. прикрепленный файл) Форматирование и строгое и дословное соответствие не обязательно, главное чтоб грамотно и смысл не терялся.

Могу выслать вариант машинного перевода для правки.

срок - до 11 июня, но чем быстрее тем лучше.

оплата до 4500 (яндекс-деньги, webmoney и т.п.)

16 лет назад
Snusmoomrik
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
16 лет назад
$130
4 дня
Ответственный фрилансер и хороший переводчик! Елена помогла мне перевести на английский язык диплом по международным банковским расчетам. Перевод выполнен на достойном уровне и действительно в кратчайшие сроки за невысокую плату! Очень довольна сотрудничеством! Спасибо!!!
Не заказчик, а мечта фрилансера! С оплатой все четко, никаких проблем. Олеся мне очень помогла своей отзывчивостью и готовностью обсуждать рабочие моменты. Господа фрилансеры, постарайтесь делать для нее работу так, как если бы делали для себя! Олеся, успехов Вам и всех благ :)

Заявки фрилансеров

lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
16 лет назад