Перевод диплома экономической тематики, срочно

Помогите перевести часть дипломной работы по теме "Международные расчеты в банке" с русского на английский, 40 страниц- около 7,5 тыс. слов (включая частицы, предлоги и т.п.) текст экономического содержания, в т.ч. банковская терминология.(см. прикрепленный файл) Форматирование и строгое и дословное соответствие не обязательно, главное чтоб грамотно и смысл не терялся.

Могу выслать вариант машинного перевода для правки.

срок - до 11 июня, но чем быстрее тем лучше.

оплата до 4500 (яндекс-деньги, webmoney и т.п.)