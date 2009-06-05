Реферат для трудоустройства в совет федерации

Реферат на тему: "Роль интеграционных объединений на пространстве СНГ в экономическом развитии стран - участниц" (объем реферата - до пяти страниц текста, напечатанного через полтора интервала шрифтом 14 пунктов).

В реферате необходимо дать правовую и экспертно-аналитическую оценку экономического сотрудничества, финансовых и кредитных отношений Российской Федерации с государствами - участниками СНГ, проанализировать и внести предложения по совершенствованию федерального законодательства в этой сфере

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