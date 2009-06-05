Помогите перевести часть дипломной работы по теме "Международные расчеты в банке" с русского на английский, 40 страниц- около 7,5 тыс. слов (включая частицы, предлоги и т.п.) текст экономического содержания, в т.ч. банковская терминология.(см. прикрепленный файл) ...
Реферат для трудоустройства в совет федерации
Реферат на тему: "Роль интеграционных объединений на пространстве СНГ в экономическом развитии стран - участниц" (объем реферата - до пяти страниц текста, напечатанного через полтора интервала шрифтом 14 пунктов).
В реферате необходимо дать правовую и экспертно-аналитическую оценку экономического сотрудничества, финансовых и кредитных отношений Российской Федерации с государствами - участниками СНГ, проанализировать и внести предложения по совершенствованию федерального законодательства в этой сфере
реферат нужен для трудоустройства в совет федерации
срок 8 июня 12 дня проверка на плагиат от85%
цена 250р
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