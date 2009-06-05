Написать диплом

1. Есть базовый текст на 30 стр 2. надо внести много правок, часть переписать, в итоге нужно 60 стр 3. с нуля анализа не нужно, по теме полно статей в интернете. 4. ...
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Организация работы по проведению санитарно-карантинного контроля авиапассажиров, ветеринарного и фитосанитарного контроля их багажа на примере аэропорта при увелечений пассажира потока.
70 страниц, до22 июня
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