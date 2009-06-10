Диплом по интернет-рекламе

1. Есть базовый текст на 30 стр

2. надо внести много правок, часть переписать, в итоге нужно 60 стр

3. с нуля анализа не нужно, по теме полно статей в интернете.

4. сделать научную новизну

срок - утро 8 июня. 6 июня вечером уже должны быть результаты.

Только с опытом написания дипломов! И знания по интернет-рекламе.