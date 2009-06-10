Диплом по интернет-рекламе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен10 заявок286 просмотров

1. Есть базовый текст на 30 стр

2. надо внести много правок, часть переписать, в итоге нужно 60 стр

3. с нуля анализа не нужно, по теме полно статей в интернете.

4. сделать научную новизну

срок - утро 8 июня. 6 июня вечером уже должны быть результаты.

Только с опытом написания дипломов! И знания по интернет-рекламе.

16 лет назад
outsors_msk
Есть 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Все в срок, минута в минуту! Очень доволен качеством!
Отличный Заказчик! Приятное общение, надежность, своевременная оплата. Рекомендую всем фрилансерам для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад