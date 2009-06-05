Курсовая по электромеханике

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Здравствуйте! Есть все расчеты 3-х фазного силового трансформатора, есть чертеж другого варианта. Необходимо в AutoCad подставить мои значения и размеры. Стучите ICQ - 365-895-291 Жду!

AutoCAD
16 лет назад
dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
24 отзыва

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