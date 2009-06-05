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Реферат "Иллюзии восприятия" (психология)
По психологии на тему "Иллюзии восприятия", сдавать завтра поэтому может у каво-то уже есть или кто-нить готов быстро составить?
Главное чтобы это не было этим рефератом или в основном состоящим из него - http://vadim-andreev.narod.ru/ufo/iluzia.htm потому что это баян ) доступный язык приветствуется ) пишите в аську
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