Реферат по софистам

$16
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Завершен5 заявок171 просмотр

Тема и требования указаны в прикрепленном файле.

Цена работы 500 рублей.

Срок до 8 июня включительно.

Оригинальность 100%

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16 лет назад
fobi
Dimas 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$16
3 дня
Выполнила реферат хорошего качества. Большое спасибо за терпение и качество работы. Буду обращаться еще.
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад