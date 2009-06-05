Диплом

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Добрый день!

К сожалению, исчез очередной взявшийся писать диплом исполнитель!

Размещаю объявление только по просьбе заказчика: сдавать диплом нужно на следующей неделе! В данном случае самое главное - это СРОК!!! В идеале нужно в течение одного-двух дней, готовые работы также рассматриваются (скидывайте содержание и список чертежей)!

Срок и цену указывайте! Также, пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике на заказ.

Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 5-7 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю). Варианты с внесением предоплаты не рассматриваются.

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$300
2 дня
К сожалению, ни существенное увеличение суммы, ни несколько переносов сроков сдачи работы не помогли - кроме обещаний так ничего и нет..... Дополню (не изменяя вышенаписанного): работа исполнителем предоставлялась: первая часть мной оплачена и заказчиком принята (именно в такой последовательности); вторая часть мной оплачена, но не принята заказчиком; согласованы условия, сроки и цена переделки - она сделана, но абсолютно не подходит под предъявляемые требования, что было сразу понятно даже не специалисту, соответственно до принятия заказчиком я оплачивать ее не стал, а заказчик работу, разумеется не принял. В результате заказчик потребовал вернуть деньги за вторую часть и получил их. На предъявленное исполнителю требование о возврате денег за некачественно выполненную работу ответа нет.... В ответе на поставленный исполнителем мне в отместку отзыв подробно описан процесс работы с данным фрилансером - настоятельно рекомендую ознакомиться перед началом работы с ней!!!
Извините, но переделывать заказ по 25 раз из-за того что вы не можете узнать все подробности у клиента тоже не дело. Если уже работаете, то берите все сведения в письменном виде, чтобы не было потом: "А тут не так! Это не так...". Профессионализм посредника зкаключается в том, что нужно донести до исполнителя ВСЕ требования по которым выполняется работа, а не каждый раз что-то новое говорить.

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magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад