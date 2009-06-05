Добрый день!

К сожалению, исчез очередной взявшийся писать диплом исполнитель!

Размещаю объявление только по просьбе заказчика: сдавать диплом нужно на следующей неделе! В данном случае самое главное - это СРОК!!! В идеале нужно в течение одного-двух дней, готовые работы также рассматриваются (скидывайте содержание и список чертежей)!

Срок и цену указывайте! Также, пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике на заказ.

Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 5-7 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю). Варианты с внесением предоплаты не рассматриваются.

С уважением,

Алексей.