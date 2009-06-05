Моделирование процесса управления двигателем

$30
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Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно смоделировать работу процесса управления двигателем в программе GPSS и предоставить отчет в виде выходного файла.

ICQ для связи и дополнительной информации: 582078720 , Иван.

16 лет назад
ivandylun
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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