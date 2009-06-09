Реферат по софистам

$20
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Завершен6 заявок271 просмотр

Нужно 4 исполнителя рефератов по софистам.

2-е работы срочные до понедельника включительно

2-е работы до вторника включительно.

Дополнительные требования указаны в прикрепленном файле.

Цена 1-й работы 500 рублей

Обязательные требования - это 100% оригинальности.

16 лет назад
fobi
Dimas 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранные исполнители

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$15
3 дня
Реферат выполнен на хорошем уровне в короткие сроки. Спасибо за срочность и качество работы. Буду обращаться. Рекомендую!
Отличный Заказчик: четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Мои самые положительные рекомендации!
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$15
3 дня
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$40
2 дня
Реферат выполнен в короткие сроки. Спасибо за срочность и качество работы. Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество. Четкое задание, интересная работа, моментальная оплата. Все прекрасно. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы