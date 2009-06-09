Необходимо сделать курсовую работу по сопромату. Сделать нужно срочно, за 3 дня. Оставляйте свою асю, все подробности кину туда.
Реферат по софистам
Нужно 4 исполнителя рефератов по софистам.
2-е работы срочные до понедельника включительно
2-е работы до вторника включительно.
Дополнительные требования указаны в прикрепленном файле.
Цена 1-й работы 500 рублей
Обязательные требования - это 100% оригинальности.
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