Написание реферата по физкультуре

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Завершен1 заявка148 просмотров

Здравствуйте, мне срочно (в течении 4х часов) нужен реферат по физкультуре тема "Заболевания у студентов специальной медицинской группы", не менее 30 страниц. Основной объем реферата надо просто распознать сканированный текст и дополнить из интернета. Цена договорная, оплата webmoney (WMR)

16 лет назад
livilina
Любовь 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

njuta
Анна 
38 лет
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Была
7 лет назад
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njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад