Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "универсальный пробник индикатор". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои ...
Написание реферата по физкультуре
Здравствуйте, мне срочно (в течении 4х часов) нужен реферат по физкультуре тема "Заболевания у студентов специальной медицинской группы", не менее 30 страниц. Основной объем реферата надо просто распознать сканированный текст и дополнить из интернета. Цена договорная, оплата webmoney (WMR)
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