Помощь в создании чертежей к диплому

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок256 просмотров

Требуется создать два чертежа логопериодической антенны формата А1.

16 лет назад
employerist
Гришец 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ApXuMeD
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$12
2 дня
Андрей выполнил заказанную работу четко в срок, все замечания учел, человек понимающий и адекватный,рекомендую!
ТЗ менялось несколько раз. Оплату так и не получил

Заявки фрилансеров

ApXuMeD
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Технический диплом

    $400

    Разработка конструкций и расчет тр системы для перемещения ж/б конструкций. Чертежи все есть.Надо расчитать сопромат пару конструкций ж/б балок, конструкторская часть 10-15 лист,электрич часть двигателя,жизнедеятельность на предприятии.. все нюансы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая работа

    Необходимо выполнить курсовую работу по эконометрике. Работа состоит из двух заданий. Требование: шрифт 14, интервал 1,5. каждое задание должно быть подробно расписано. Срок выполнения 10.06.2009 до 16.00 Задания в прикрепленном файле!!! ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая работа по управлению качеством

    $30

    Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по управлению качеством. Объем- 25 страниц. Введение, заключение - не нужно. СРОК - до завтрашнего вечера.!!!! Курсовая должна ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание реферата по физкультуре

    Здравствуйте, мне срочно (в течении 4х часов) нужен реферат по физкультуре тема "Заболевания у студентов специальной медицинской группы", не менее 30 страниц. Основной объем реферата надо просто распознать сканированный текст и дополнить из интернета. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание дипломной работы

    Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "универсальный пробник индикатор". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Практическая часть для диплома(влияние профотбора)

    Проведение исследования лля дипломной работы по влиянию профессионального психологического отбора на эффективность деятельности организации (интернет-магазин)с использованием следующих методик : самоактуализационный тест (САТ), опросник для измерения мотивации достижения Альберта Мехрабиана,16-ти факторного опросник Кеттела, факторный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реферат по софистам

    $20

    Нужно 4 исполнителя рефератов по софистам. 2-е работы срочные до понедельника включительно 2-е работы до вторника включительно. Дополнительные требования указаны в прикрепленном файле. Цена 1-й работы 500 рублей Обязательные требования ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад