Курсовая работа на тему "Авторское право в журналистике"
Курсовая работа
Необходимо выполнить курсовую работу по эконометрике.
Работа состоит из двух заданий.
Требование: шрифт 14, интервал 1,5. каждое задание должно быть подробно расписано.
Срок выполнения 10.06.2009 до 16.00
Задания в прикрепленном файле!!!
Жду предложений по цене!!!
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