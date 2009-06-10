Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки275 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по эконометрике.

Работа состоит из двух заданий.

Требование: шрифт 14, интервал 1,5. каждое задание должно быть подробно расписано.

Срок выполнения 10.06.2009 до 16.00

Задания в прикрепленном файле!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

JuliM
Юлия 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

JuliM
Юлия 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад