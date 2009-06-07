Технический диплом

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Разработка конструкций и расчет тр системы для перемещения ж/б конструкций.

Чертежи все есть.Надо расчитать сопромат пару конструкций ж/б балок,

конструкторская часть 10-15 лист,электрич часть двигателя,жизнедеятельность на предприятии..

все нюансы по icq554042723

Главное срок.Защита 16.06

16 лет назад
diplogo
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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