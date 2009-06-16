Сначала опишу то, что требуется от задачи. Есть тело, движущееся в осях координат 0xyz. Его движение описывается тремя законами управления: По оси 0х: Ux = - k1 * x(T-t) - k2*Vx(T-t) ...
Реферат по антропологии
Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написание реферата по антропологии, в котором требуется дать полные ответы на 13 вопросов.
Оплата: 350р. По факту получения, посредством WM.
Сроки: 1-2 дня.
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! СРАЗУ В БАН-ЛИСТ!!
Исполнителя выберу сам.
+ хороший отзыв при отличном исполнении.
Выбранный исполнитель
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