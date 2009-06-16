Реферат по антропологии

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Завершен11 заявок289 просмотров

Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написание реферата по антропологии, в котором требуется дать полные ответы на 13 вопросов.

Оплата: 350р. По факту получения, посредством WM.

Сроки: 1-2 дня.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! СРАЗУ В БАН-ЛИСТ!!

Исполнителя выберу сам.

+ хороший отзыв при отличном исполнении.

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$14
2 дня
Инна отлично справилась с заданием. Выполнила все в сжатые сроки, без единой ошибки. Подобрала только интересные факты, основываясь на теме задания. Все как я и хотел! Спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество! Всем рекомендую как отличного исполнителя!
Станислав - замечательный заказчик. Подробное задание, максимальньное содействие в процессе, оплата в оговоренные сроки... Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы