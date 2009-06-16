Реферат по антропологии

Инна отлично справилась с заданием. Выполнила все в сжатые сроки, без единой ошибки. Подобрала только интересные факты, основываясь на теме задания. Все как я и хотел! Спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество! Всем рекомендую как отличного исполнителя!