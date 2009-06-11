Курсовая работа по экон.-матем. моделированию

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Закрыт2 заявки172 просмотра

Уважаемые дамы и господа!

Заказываю работу повторно, т.к. исполнитель, который брался за работу исчез!!!

Нужно выполнить курсовую работу по экономико-математиечкому моделированию.

Тема: оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ

Задание на выполнение работы представлено в прикрепленном файле.

Требования: интервал 1,5, шрифт 14

Срок выполнения работы: 11.06.2009 до 18.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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