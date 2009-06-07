Требуется написание реферата по химии, в котором необходимо решить несколько задач. Задание для тех, кто реально разбирается в этой области!! Оплата: 15$. По факту получения получения. Сроки выполнения: 1-2 дня. ...
Курсовая по бухгалтерскому и финансовому учету
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить курсовую работу по бухгалтерскому и финансовому учету на тему «Концепция финансового учета» (на примере конкретной организации). Детальные требования к работе – в приложенном файле.
По срокам – к 11 июня.
Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:
1. Не менее 80% оригинального текста
2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.
Несоответствующие работы возвращаются на переделку.
Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.
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