Курсовая по бухгалтерскому и финансовому учету

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Закрыт4 заявки228 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую работу по бухгалтерскому и финансовому учету на тему «Концепция финансового учета» (на примере конкретной организации). Детальные требования к работе – в приложенном файле.

По срокам – к 11 июня.

Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:

1. Не менее 80% оригинального текста

2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.

Несоответствующие работы возвращаются на переделку.

Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.

16 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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