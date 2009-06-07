Курсовая по бухгалтерскому и финансовому учету

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую работу по бухгалтерскому и финансовому учету на тему «Концепция финансового учета» (на примере конкретной организации). Детальные требования к работе – в приложенном файле.

По срокам – к 11 июня.

Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:

1. Не менее 80% оригинального текста

2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.

Несоответствующие работы возвращаются на переделку.

Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.