Реферат по химии

$15
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Завершен8 заявок230 просмотров

Требуется написание реферата по химии, в котором необходимо решить несколько задач.

Задание для тех, кто реально разбирается в этой области!!

Оплата: 15$. По факту получения получения.

Сроки выполнения: 1-2 дня.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!! СРАЗУ В БАН-ЛИСТ!!!

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

lexx
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Алексей, в очередной раз отлично справился с работой! Сделал в оперативные сроки, выполнил в лучшем виде! Все четко, по пунктам, как я и хотел. Спасибо! Работаем не последний раз. Всем рекомендую! Отличный исполнитель!
Со Станиславом работаю 2й раз. Что сказать - сделал задание, отправил - и не переживаю насчет оплаты. Рекомендую положительно. Готов к дальнейшему сотрудничеству.

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lexx
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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