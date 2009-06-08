Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине: Ремонт автомобилей Исходные данные: Восстановление рессоры автомобиля ГАЗ 2410 Курсовая должна состоять из 2 частей -расчётно- пояснительной записки 20-25 страниц ...
Реферат по химии
Требуется написание реферата по химии, в котором необходимо решить несколько задач.
Задание для тех, кто реально разбирается в этой области!!
Оплата: 15$. По факту получения получения.
Сроки выполнения: 1-2 дня.
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!! СРАЗУ В БАН-ЛИСТ!!!
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