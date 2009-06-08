Уважаемые дамы и господа! Заказываю работу повторно, т.к. исполнитель, который брался за работу исчез!!! Нужно выполнить курсовую работу по экономико-математиечкому моделированию. Тема: оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ Задание на выполнение ...
КУрсовая работа по теории машин и механизмов
Уважаемые дамы и господа!!!
Заказываю работу второй раз, т.к. исполнитель, который взялся выполнять данную работу, исчез!!!
Необходимо выполнить курсовую работу по теории машин и механизмов!
Чертежи могут выполняться в графических редакторах (Компас, АвтоКАД и др.).
Численные результаты должны быть в конце каждого раздела сформированы в таблицы удобные для контроля. Эти таблицы размещаются на графических листах и дублироваться в таблицах.
Работа включает комплект чертежей и пояснительную записку
Остальная информация в задании на курсовую.
Есть методические указания и примеры расчетов при необходимости вышлю!!!
Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.
Срок выполнения 08.06.2009!!!
Все данные для расчета в прикрепленном файле!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по бухгалтерскому и финансовому учету на тему «Концепция финансового учета» (на примере конкретной организации). Детальные требования к работе – в приложенном файле. По срокам – к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Требуется написание реферата по химии, в котором необходимо решить несколько задач. Задание для тех, кто реально разбирается в этой области!! Оплата: 15$. По факту получения получения. Сроки выполнения: 1-2 дня. ...Завершен16 лет назад
- $65
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине: Ремонт автомобилей Исходные данные: Восстановление рессоры автомобиля ГАЗ 2410 Курсовая должна состоять из 2 частей -расчётно- пояснительной записки 20-25 страниц ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день! См. вложение. Если есть вопросы - спрашивайте. Нужно к 12 июня. Если сроки не подходят, пишите свои. Указывайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $12
Требуется создать два чертежа логопериодической антенны формата А1.Завершен16 лет назад
- $400
Разработка конструкций и расчет тр системы для перемещения ж/б конструкций. Чертежи все есть.Надо расчитать сопромат пару конструкций ж/б балок, конструкторская часть 10-15 лист,электрич часть двигателя,жизнедеятельность на предприятии.. все нюансы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по эконометрике. Работа состоит из двух заданий. Требование: шрифт 14, интервал 1,5. каждое задание должно быть подробно расписано. Срок выполнения 10.06.2009 до 16.00 Задания в прикрепленном файле!!! ...Закрыт16 лет назад
- $50
Курсовая работа на тему "Авторское право в журналистике"Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по управлению качеством. Объем- 25 страниц. Введение, заключение - не нужно. СРОК - до завтрашнего вечера.!!!! Курсовая должна ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад