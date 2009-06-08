КУрсовая работа по теории машин и механизмов

Уважаемые дамы и господа!!!

Заказываю работу второй раз, т.к. исполнитель, который взялся выполнять данную работу, исчез!!!

Необходимо выполнить курсовую работу по теории машин и механизмов!

Чертежи могут выполняться в графических редакторах (Компас, АвтоКАД и др.).

Численные результаты должны быть в конце каждого раздела сформированы в таблицы удобные для контроля. Эти таблицы размещаются на графических листах и дублироваться в таблицах.

Работа включает комплект чертежей и пояснительную записку

Остальная информация в задании на курсовую.

Есть методические указания и примеры расчетов при необходимости вышлю!!!

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.

Срок выполнения 08.06.2009!!!

Все данные для расчета в прикрепленном файле!!!