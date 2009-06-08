Имитационное моделирование процессов управления

Сначала опишу то, что требуется от задачи.

Есть тело, движущееся в осях координат 0xyz.

Его движение описывается тремя законами управления:

По оси 0х: Ux = - k1 * x(T-t) - k2*Vx(T-t)

По оси 0y: Uy = - k1 * y(T-t) - k2*Vy(T-t)

По оси 0z: Uz= - k1 * z(T-t) - k2*Vz(T-t)

K1 = 6 / (T - t)^2; k2 =4 / (T - t).

Программа должна моделировать движение тела в два этапа:

1 этап.

Ввод с клавиатуры координат точки (т.е. X,Y,Z), в которой находится тело,

координат, в которые тело должно прилететь (т.е. X,Y,Z),

скоростей тела по осям(Vx, Vy и Vz(в том числе и отрицательные значения))

и времени, за которое тело должно проделать этот путь.

2 этап.

Ввод с клавиатуры скоростей тела по осям(Vx, Vy и Vz)

и времени, за которое тело должно добраться в начало координат.

На выходе должны быть несколько графиков зависимости(скоростей, координата от времени, ускорения от времени и т.д.) и несколько промежуточных значений.