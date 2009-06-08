Уважаемые дамы и господа! Заказываю работу повторно, т.к. исполнитель, который брался за работу исчез!!! Нужно выполнить курсовую работу по экономико-математиечкому моделированию. Тема: оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ Задание на выполнение ...
Имитационное моделирование процессов управления
Сначала опишу то, что требуется от задачи.
Есть тело, движущееся в осях координат 0xyz.
Его движение описывается тремя законами управления:
По оси 0х: Ux = - k1 * x(T-t) - k2*Vx(T-t)
По оси 0y: Uy = - k1 * y(T-t) - k2*Vy(T-t)
По оси 0z: Uz= - k1 * z(T-t) - k2*Vz(T-t)
K1 = 6 / (T - t)^2; k2 =4 / (T - t).
Программа должна моделировать движение тела в два этапа:
1 этап.
Ввод с клавиатуры координат точки (т.е. X,Y,Z), в которой находится тело,
координат, в которые тело должно прилететь (т.е. X,Y,Z),
скоростей тела по осям(Vx, Vy и Vz(в том числе и отрицательные значения))
и времени, за которое тело должно проделать этот путь.
2 этап.
Ввод с клавиатуры скоростей тела по осям(Vx, Vy и Vz)
и времени, за которое тело должно добраться в начало координат.
На выходе должны быть несколько графиков зависимости(скоростей, координата от времени, ускорения от времени и т.д.) и несколько промежуточных значений.
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