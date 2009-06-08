Срок до среды 11.00 Дополнительные требования указаны в прикрепленном файле. Обязательные требования - это 100% оригинальности. Цена работы 700 руб.
Курсовое проектирование по БЭУ
Банковские электронные услуги
Тема: "Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по управлению расчетным счетом"
Заявки фрилансеров
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