Курсовое проектирование по БЭУ

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Банковские электронные услуги

Тема: "Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по управлению расчетным счетом"

16 лет назад
makarova
Ольга 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров