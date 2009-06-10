Речь к курсовой+ сделать раздаточный материал

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Завершен3 заявки230 просмотров

Тема-Критерии отбора детей в занятии адаптивным спортом.

курсовик в приложении

речь 4-5 листов раздаточный материал диаграммы из приложения

срок 9 июня до 24,00 мск

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Очередная работа с Еленой только положительные эмоции+1000. Жаль поставить не могу. Спасибо за терпение и понимание.
Как всегда приятно работать с Алевтиной. приятное общение и продуктивная работа. Что еще нужно для любимого дела.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад