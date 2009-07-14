Приватный проект для olgerd_knyaz

Очень довольны как результатами, так и самим процессом работы с Олегом. Отличный исполнитель, разбирающийся в своем деле, всегда готовый дать обстоятельную консультацию, ответить на появившиеся вопросы, предоставить дополнительные материалы, провести доработки. Надеемся на долговременное плодотворное сотрудничество.