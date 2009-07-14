Приватный проект для olgerd_knyaz

$200
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Завершен2 заявки191 просмотр

Создание дипломного проекта, на заданную тему, по специальности "металлургические машины и оборудование", включающего также и необходимые чертежи.

16 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

olgerd_knyaz
Олег 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$200
11 дней
Очень довольны как результатами, так и самим процессом работы с Олегом. Отличный исполнитель, разбирающийся в своем деле, всегда готовый дать обстоятельную консультацию, ответить на появившиеся вопросы, предоставить дополнительные материалы, провести доработки. Надеемся на долговременное плодотворное сотрудничество.
Отличный заказчик, оплата была произведена полностью, как и договаривались. Надеюсь в дальнейшем на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

olgerd_knyaz
Олег 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад