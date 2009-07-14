Выполню работы по проектированию, техническая специализация
В данный момент работаю инженером по организации и планированию ремонтов в системе SAP R-3 в металлургической отрасли, имеется опыт работы в конструировании, выполняю курсовые проекты по дисциплинам:
-детали машин;
-конструирование;
-подъёмно-транспортные машины.
Также имеется опыт выполнения дипломных работ технической направленности и их частей (чертежи Autocad, расчёты, модернизация).
Аспирант 3 год обучения, имею опыт в написании технических статей на местные научные конференции.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
Очень довольны как результатами, так и самим процессом работы с Олегом. Отличный исполнитель, разбирающийся в своем деле, всегда готовый дать обстоятельную консультацию, ответить на появившиеся вопросы, предоставить дополнительные материалы, провести доработки. Надеемся на долговременное плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата была произведена полностью, как и договаривались. Надеюсь в дальнейшем на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.