Выполню работы по проектированию, техническая специализация

В данный момент работаю инженером по организации и планированию ремонтов в системе SAP R-3 в металлургической отрасли, имеется опыт работы в конструировании, выполняю курсовые проекты по дисциплинам:

-детали машин;

-конструирование;

-подъёмно-транспортные машины.

Также имеется опыт выполнения дипломных работ технической направленности и их частей (чертежи Autocad, расчёты, модернизация).

Аспирант 3 год обучения, имею опыт в написании технических статей на местные научные конференции.