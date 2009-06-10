Диплом информатика. Срочно поменять литературу.

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Завершен5 заявок215 просмотров

Диплом в приложении нужно написать реальный список литературы за 2006-2009 и расставить ссылки

чем больше тем лучше.

Срок 9 июня сегодня до 2 ночи. Завтра защита

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Ольга просто напросто спасла положение. Отлично справилась с работой. Буду обращаться.
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Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад