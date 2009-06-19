Диплом оформление

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Завершен5 заявок158 просмотров

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16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$80
1 день
Елена меня поразила как всегда скоростью выполнения и качеством работы. Отличный исполнитель всегда вносит в работу необходимые коррективы очень тактична, внимательна к пожеланиям заказчика. Рекомендую хотя думаю отзывы этого исполнителя говорят сами за себя.
С Алевтиной приятно сотрудничать - четкое задание, всегда на связи и моментальная оплата. Очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад