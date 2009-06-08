Экономика. Курсовая работа.

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Закрыт7 заявок297 просмотров

День добрый!

Возникли проблемы с некоторыми расчетами в данной курсовой. См. в приложенном файле.

Нужна помощь. Пишите цену и срок.

С уважением, Максим.

16 лет назад
SvetMax
Максим 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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