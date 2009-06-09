Электромагнитные переходные процессы, курсовая

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Необходимо выполнить курсовую работу

по предмету Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах

рассчитать периодическую составляющую тока трехфазного короткого замыкания (КЗ) в начальный момент КЗ, ударный ток КЗ и значение апериодической составляющей тока КЗ в момент начала размыкания контактов выключателя.

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