Курсовая: Ландшафтное проектирование среды

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Курсовая работа по дисциплине: Ландшафтное проектирование среды

Название: Исследование возможностей модульной организации проектного пространства на примере модели сада развития, нравственности, чувства и интеллекта

Срок сдачи: 16 июня

Объем: 30 листов

Методические материалы есть. 1-я глава готова. Нужны вторая и третья глава (30 листов)

Оплата: 700 р.

Контактная информация:

ICQ #569-831-249

e-mail: [email protected]

16 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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