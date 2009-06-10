Курсовая по товароведению

$30
  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок240 просмотров

Требуется сделать курсовую по товароведению, тема "Ноутбуки" (План курсовой во вложении)

Срок завтра вечер, оставляйте расценки и контакты

16 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад