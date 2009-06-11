Анализ текста “The Wind” - Arnold Bennet

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок740 просмотров

Нужно написать анализ текста“The Wind” - Arnold Bennet на английском языке.

Объём работы - около 3 страниц (times, 14 pt, одиночный интервал между строк)

Работа СРОЧНАЯ - до пятницы!

Комментарий:

анализ на этот текст есть здесь: http://www.findfreeessays.com/show_essay/49293.html но данный сайт не поддерживает доступные для меня виды оплаты.

HTML
16 лет назад
giryaev
Денис 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$25
1 день
Мария выполняла работу по написанию анализа англоязычного текста. Я очень доволен сотрудничеством с ней. Всё было сделано даже раньше срока! Хочется также отметить явно чувствующийся очень ответственный подход к работе. Мария выполняла работу как для себя: внимательно, ответственно, грамотно, быстро. И результат не заставил себя ждать! При необходимости буду всегда обращаться к ней! Мария, спасибо Вам большое за ответственность и оперативность!
Денис замечательный заказчик. Очень-очень вежливый и приятный собеседник. Задачи ставит предельно четкие, сроки, оплата - все своевременно, за что ему большое спасибо. Было приятно сотрудничать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад