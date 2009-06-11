Анализ текста “The Wind” - Arnold Bennet

Мария выполняла работу по написанию анализа англоязычного текста. Я очень доволен сотрудничеством с ней. Всё было сделано даже раньше срока! Хочется также отметить явно чувствующийся очень ответственный подход к работе. Мария выполняла работу как для себя: внимательно, ответственно, грамотно, быстро. И результат не заставил себя ждать! При необходимости буду всегда обращаться к ней! Мария, спасибо Вам большое за ответственность и оперативность!