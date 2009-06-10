Тема работы: Разработка автоматизированной информационной системы "Видеопрокат" Необходимо написать несколько частей диплома: Общая (теоретическая) часть, 6 частей расчетно-технической части. Исходный код программы. Срок - до 14.06.09 ...
Дописать текст диплома на PHP
Есть сайт на PHP , есть текст диплома.
Нужно в практической части диплома(со страницы 10)для кажого пункта дописать по несколько предложений (5-6)о том как что работает,как функционирует, как работает обучающая система, какая функция где используется.
Оплата 300р. ( БС)
Срок - к утру.
Сам сайт graphs.wikify.ru ( архив скину непосредственно исполнителю)
текст диплома в приложении.
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