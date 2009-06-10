Дописать текст диплома на PHP

$50
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Закрыт2 заявки281 просмотр

Есть сайт на PHP , есть текст диплома.

Нужно в практической части диплома(со страницы 10)для кажого пункта дописать по несколько предложений (5-6)о том как что работает,как функционирует, как работает обучающая система, какая функция где используется.

Оплата 300р. ( БС)

Срок - к утру.

Сам сайт graphs.wikify.ru ( архив скину непосредственно исполнителю)

текст диплома в приложении.

PHP
16 лет назад
multi
39 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

alina_angel
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16 лет назад
$10
1 день

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alina_angel
35 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад