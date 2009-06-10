Дописать текст диплома на PHP

Есть сайт на PHP , есть текст диплома.

Нужно в практической части диплома(со страницы 10)для кажого пункта дописать по несколько предложений (5-6)о том как что работает,как функционирует, как работает обучающая система, какая функция где используется.

Оплата 300р. ( БС)

Срок - к утру.

Сам сайт graphs.wikify.ru ( архив скину непосредственно исполнителю)

текст диплома в приложении.