Требуется курсовая по ассемблеру МК-51. Для универа. Разработка простого звонка (есть пример работы который можно доделать). В курсовой должны содержаться структурная и принципиальная схемы, алгоритм и программа. Если ...
Переделать диплом
Есть готовый диплом по теории и практике перевода. В нем присутствует анализ технических текстов по тематике автомобильной промышленности с английского языка на русский и обратно. После проверки работы русский текст с его переводом и анализом не понравился научному руководителю.
Задача: Ознакомится с работой. Взять новый текст с переводом (у меня он есть). Заменить его на имеющийся в работе и сделать аналогичный анализ. Исполнителю необходимо знать приемы перевода и без труда их определить в тексте. (Генерализация, конкретизация, лексическая и грамматическая замены, опущение, добавление, членение и объединение предложений и т.д.). Также есть небольшой список мелких правок по работе. Особых требований к знаниям по ним нет.
Пример текста для оценки сложности:
Дизельные двигатели имеют 2 преимущества над своими бензиносжигающими собратьями. Первое преимущество – это прямой впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания. В традиционном бензиновом двигателе, топливо вводится во впускное устройство, а потом горючая смесь воздуха и паров бензина всасывается в камеру сгорания, сжимается и наконец-то воспламеняется.
Diesel engines have 2 advantages of its petrol firing counterparts. The first advantage is direct compression chamber fuel injection. In classical petrol engine fuel is loaded in intake system, then, fuel mixture of air and gasoline vapors are absorbed into combustor and compressed and then ignites.
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