Есть определенный сайт. В личном кабинете этого сайта при авторизации есть страница статистики. Нужно написать программу, которая бы у указанного в настройках программы аккаунта проверяла определенную строку данных с этой страницы с интервалом в n ...
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть готовый диплом по теории и практике перевода. В нем присутствует анализ технических текстов по тематике автомобильной промышленности с английского языка на русский и обратно. После проверки работы русский текст с его переводом и анализом ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо найти 2 рекламных текста, объем: 1000-1200 знаков каждый, 1й текст на русском языке, 2й на английском. Сделать перевод, - соответственно, 1й на английский язык, 2й на русский. Источники текстов должны быть обязательно авторизированными.Переводы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен технический текст на русском языке по тематике автомобильной промышленности с переводом на английском языке. Предложения в личку.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать скрипт для смены пароля в профиле на сайтах, построенных на движке Datalife Engine (DLE). Скрипт должен пройтись по базе, авторизовываясь под указанным логином и паролем на каждом сайте с последующей сменой пароля. Также необходимо ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать скрипт (желательно!) или программу для проверки наличия личных сообщений при авторизации пользователя на нескольких сайтах, построенные на движке DLE (список сайтов необходимо считывать с *.txt). Скрипт должен выдавать как общее количество PM , ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад