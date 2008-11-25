artyhack

Ka Artem artyhack

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа для сбора данных с сайта

    Есть определенный сайт. В личном кабинете этого сайта при авторизации есть страница статистики. Нужно написать программу, которая бы у указанного в настройках программы аккаунта проверяла определенную строку данных с этой страницы с интервалом в n ...

    Delphi
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать диплом

    Есть готовый диплом по теории и практике перевода. В нем присутствует анализ технических текстов по тематике автомобильной промышленности с английского языка на русский и обратно. После проверки работы русский текст с его переводом и анализом ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод рекламных текстов

    Необходимо найти 2 рекламных текста, объем: 1000-1200 знаков каждый, 1й текст на русском языке, 2й на английском. Сделать перевод, - соответственно, 1й на английский язык, 2й на русский. Источники текстов должны быть обязательно авторизированными.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт смены пароля в профиле на сайтах DLE

    Необходимо написать скрипт для смены пароля в профиле на сайтах, построенных на движке Datalife Engine (DLE). Скрипт должен пройтись по базе, авторизовываясь под указанным логином и паролем на каждом сайте с последующей сменой пароля. Также необходимо ...

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт или программа для работы с сайтами DLE

    Необходимо написать скрипт (желательно!) или программу для проверки наличия личных сообщений при авторизации пользователя на нескольких сайтах, построенные на движке DLE (список сайтов необходимо считывать с *.txt). Скрипт должен выдавать как общее количество PM , ...

    DLEФорма обратной связи
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад