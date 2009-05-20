Перевод рекламных текстов

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Закрыт9 заявок535 просмотров

Необходимо найти 2 рекламных текста, объем: 1000-1200 знаков каждый, 1й текст на русском языке, 2й на английском.

Сделать перевод, - соответственно, 1й на английский язык, 2й на русский.

Источники текстов должны быть обязательно авторизированными.

16 лет назад
artyhack
Ka Artem 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ampha
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$4
3 дня

Заявки фрилансеров

ampha
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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