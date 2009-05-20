Перевод статей с английского на русский

Требуется грамотно (не роботом-переводчиком) перевести статью на русский язык.

вот текст:

http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/ContentDetail/ModelSeriesDetail.html?CNTID=5028421

В перспективе будет около 200-300 подобных статей. Выберу исполнителя по портфолио и наименьшей цене.

PS. Указывайте цену за весь текст а не 1000 знаков. Я не считал сколько их там. Есть конкретное задание и жду конкретных предложений.

Спасибо вам всем за внимание и понмание)