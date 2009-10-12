Необходимо срочно сделать контрольную по экономике. Задания прилагаются в прикрепленных файлах. Срок сдачи - 14.06.09
Написание дипломной работы
Заканчиваю юрфак, и нужно писать дипломную работу.
Точную формулировку темы скину в приват чтобы она тут не светилась)). Примерно такая-защита текста и авторских прав на текст на сайтах (в интернете))
Тема близка к моей работе, просто совсем нет времени.
Защита диплома-сентябрь 2009
Оставляйте предложения с ценой. Будем общаться через аську (393268376) /личку.
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