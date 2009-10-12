Написание дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен22 заявки459 просмотров

Заканчиваю юрфак, и нужно писать дипломную работу.

Точную формулировку темы скину в приват чтобы она тут не светилась)). Примерно такая-защита текста и авторских прав на текст на сайтах (в интернете))

Тема близка к моей работе, просто совсем нет времени.

Защита диплома-сентябрь 2009

Оставляйте предложения с ценой. Будем общаться через аську (393268376) /личку.

16 лет назад
forall720
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$250
30 дней
Поставил бы 100 баллов, но тут только 10. НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ, что начал работать с Натальей. Пишет " как для себя", вникает в тему, и когда мой дипломный руководитель не мог проверить по причине личной занятости мою работу, а потом в ночь перед защитой Наталья все оперативно исправляла и даже переделывала. В общем как будто писала для себя. Наверное так и должно быть в идеале-даешь человеку задание, а черз Н-ое количество времени получаешь отличный результат. В общем одни положительные эмоции. Наталья=надежность. Такой сервис должен стоить дороже, так как уверенность в результате и его качестве того стоит. Спасибо Наталья! Буду вас рекомендовать. С глубоким к вам уважением.
С порядочным и легким в общении человеком и работается легко и спокойно. А Алексей - как раз такой заказчик! Четкое задание, доброжелательное отношение - что нам еще, фрилансерам, надо :) Про оплату даже не говорю - никаких претензий! Алексей, спасибо :)

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад