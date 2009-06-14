Курсовая по экономике

$50
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Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо срочно сделать контрольную по экономике. Задания прилагаются в прикрепленных файлах.

Срок сдачи - 14.06.09

16 лет назад
plom
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16 лет в сервисе
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11 лет назад

Выбранный исполнитель

Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$33
2 дня

Заявки фрилансеров

Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад