Курсовая по Ассемблеру МК-51

$50
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Завершен1 заявка233 просмотра

Требуется курсовая по ассемблеру МК-51. Для универа.

Разработка простого звонка (есть пример работы который можно доделать).

В курсовой должны содержаться структурная и принципиальная схемы, алгоритм и программа.

Если кто возьмется, называйте сумму.

Сроки - до 17го числа

Описание вышлю лично.

Ассемблер
16 лет назад
php_koder
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

hans1
54 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
4 дня
Очень доволен сотрудничеством. Курсовая выполнена очень качественно и главное - вовремя (сроки были очень сжатые).
Отличный заказчик. Задача поставлена очень чётко и ясно. Хорошо поставленная задача - залог успешной работы для фрилансера. Расчитался сразу. Рекомендую для сотрудничества.

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hans1
54 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад