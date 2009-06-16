Требуется автор для доработки диплома по строительству в короткие сроки. Надо доделать диплом. или сделать совершенно новый если так будет быстрее!!! на чертежах и в записке название " сервис-центр" но надо ...
Курсовая по Ассемблеру МК-51
Требуется курсовая по ассемблеру МК-51. Для универа.
Разработка простого звонка (есть пример работы который можно доделать).
В курсовой должны содержаться структурная и принципиальная схемы, алгоритм и программа.
Если кто возьмется, называйте сумму.
Сроки - до 17го числа
Описание вышлю лично.
Выбранный исполнитель
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